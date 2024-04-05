Блінкен розповів про прогрес України та наближення вступу у НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Україна виконує рекомендації союзників для наближення вступу до НАТО. Про це свідчить прогрес у сфері безпеки та оборони, а також у боротьбі з корупцією.

Про це під час брифінгу сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

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За його словами, Україна успішно відтіснила росіян у Чорному морі, тим самим відкрила шляхи для транспортування зерна по світу. Також Київ зміг залучити приватні інвестиції та тримає оборону на полі бою.

До того ж Україна прогресує у сферах врядування та безпеки, збільшенню потенціалу антикорупційних установ та посиленню прозорості щодо наданої військової допомоги.

"Я думаю, цей прогрес свідчить про те, що Україна сприймає наші рекомендації, рекомендації всіх союзників, та серйозно виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", — сказав Блінкен.

Він також наголосив на важливості підтримки України, в умовах, коли вона не тільки бореться за свою свободу, але й проводить реформи для того, аби приєднатися до Альянсу.

Нагадаємо, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.

Також ми писали, що після війни Україну від Росії має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.