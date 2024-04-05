Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блинкен рассказал о прогрессе Украины и приближении вступления в НАТО arrow

Блинкен рассказал о прогрессе Украины и приближении вступления в НАТО

5 апреля 2024 01:42
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Блинкен рассказал о прогрессе Украины и приближении вступления в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Украина выполняет рекомендации союзников по приближению вступления в НАТО. Об этом свидетельствует прогресс в области безопасности и обороны, а также в борьбе с коррупцией.

Об этом на брифинге сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также:

Успех Украины в проведении реформ для вступления в НАТО

По его словам, Украина успешно оттеснила россиян в Черном море, открыла тем самым пути для транспортировки зерна по миру. Киев смог привлечь частные инвестиции и держит оборону на поле боя.

К тому же, Украина прогрессирует в сферах управления и безопасности, увеличению потенциала антикоррупционных учреждений и усилению прозрачности оказанной военной помощи.

"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", — сказал Блинкен.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины в условиях, когда она не только борется за свою свободу, но и проводит реформы для того, чтобы присоединиться к Альянсу.

Напомним, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.

Также мы писали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.

США
НАТО
Энтони Блинкен
Украина
реформы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК