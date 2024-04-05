Блинкен рассказал о прогрессе Украины и приближении вступления в НАТО
Украина выполняет рекомендации союзников по приближению вступления в НАТО. Об этом свидетельствует прогресс в области безопасности и обороны, а также в борьбе с коррупцией.
Об этом на брифинге сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Успех Украины в проведении реформ для вступления в НАТО
По его словам, Украина успешно оттеснила россиян в Черном море, открыла тем самым пути для транспортировки зерна по миру. Киев смог привлечь частные инвестиции и держит оборону на поле боя.
К тому же, Украина прогрессирует в сферах управления и безопасности, увеличению потенциала антикоррупционных учреждений и усилению прозрачности оказанной военной помощи.
"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", — сказал Блинкен.
Он также подчеркнул важность поддержки Украины в условиях, когда она не только борется за свою свободу, но и проводит реформы для того, чтобы присоединиться к Альянсу.
Напомним, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.
Также мы писали, что после войны Украину от России должна обезопасить 5 статья устава НАТО.
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