Усилят ПВО и предоставят боеприпасы — Макрон и Сунак договорились о поддержке Украины

Макрон и Суннок. Фото: AP/Stefan Rousseau

В понедельник, 8 апреля, состоялась видеоконференция Президента Республики Франции Эмануэля Макрона с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе встречи лидеры двух стран договорились продолжить координацию с целью усиления военной поддержки Украины.

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

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Скриншот сообщения британского правительства

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В ходе разговора стороны обсудили поставку Украине боеприпасов, БпЛА и средств ПВО.

"Касательно Украины премьер-министр и президент согласились с тем, что сейчас важно активизировать усилия, направленные на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины. Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в том числе увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины" , - говорится в сообщении.

Также Президент Франции поблагодарил Премьер-министра за организацию Саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Великобритании 18 июля. Оба лидера подчеркнули важность этой встречи, на которой поддержка Украины будет в центре дискуссий присутствующих глав государств и правительств.

Напомним, в НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и вступления в Альянс. Согласно такому сценарию, России могут предложить покинуть Крым и все территории, захваченные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется под контролем Украины.

Ранее издание New York Times объяснило, почему на запланированном саммите НАТО в Вашингтоне в июле Украина вряд ли получит предложение о вступлении в Альянс.