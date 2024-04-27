Російські танки не зупиняться в Україні у разі перемоги Росії, — очільник МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: посольство України у Чехії

Якщо Росія переможе, її танки не зупиняться в Україні. Таку заяву зробив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Про це повідомляє Telex у суботу, 27 квітня.

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Ліпавський наголосив, до Росія зараз — одна з головних загроз для Європи. Разом з тим, на думку міністра, зараз ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. […] В інтересах Європи, щоб Україна захищалася та протистояти російській агресії й повертати собі всю свою територію", — повідомив міністр.

Він також запевнив, що Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно.

Раніше ми повідомляли, що чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.

Крім того, нещодавно президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України.