Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото arrow

Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото

25 квітня 2024 15:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова. Фото: twitter.com/jana_cernochova
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вперше глава уряду Чеської Республіки Петр Фіала з’явився на публіці не у звичному костюмі, а у худі, що демонструє підтримку України. Цю ідею висунула міністерка оборони Яна Чернохова.

Про це міністерка написала у Twitter у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі зі слоганом "Боєприпаси для України"

Яна Чернохова відзначила, що їх їй принесли активісти ініціативи LetsPunchItCZ, які створюють худі з символікою Чехії та України, з боєприпасами та слоганом "Боєприпаси для України". Вони також попросили передати їх деяким політикам, як вдячність за значний внесок у чеську програму постачання боєприпасів для України.

"Я дуже пишаюся тим, що наша країна допомагає Україні, і що наша ініціатива щодо боєприпасів отримує позитивний відгук не лише у світі, а й у Чехії", — додала міністерка оборони Чехії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова та активісти з ініціативи LetsPunchItCZ . Фото: twitter.com/jana_cernochova
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова та активісти з ініціативи LetsPunchItCZ . Фото: twitter.com/jana_cernochova 

Нагадаємо, глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.

Раніше ми писали, що в уряді Чехії вимагають військову допомогу Україні за прикладом Ізраїлю.

Чехія
військова допомога
Україна
боєприпаси
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри