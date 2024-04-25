Прем’єр і міністерка оборони Чехії одягли худі на підтримку України — фото

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова. Фото: twitter.com/jana_cernochova

Вперше глава уряду Чеської Республіки Петр Фіала з’явився на публіці не у звичному костюмі, а у худі, що демонструє підтримку України. Цю ідею висунула міністерка оборони Яна Чернохова.

Про це міністерка написала у Twitter у четвер, 25 квітня.

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Яна Чернохова відзначила, що їх їй принесли активісти ініціативи LetsPunchItCZ, які створюють худі з символікою Чехії та України, з боєприпасами та слоганом "Боєприпаси для України". Вони також попросили передати їх деяким політикам, як вдячність за значний внесок у чеську програму постачання боєприпасів для України.

"Я дуже пишаюся тим, що наша країна допомагає Україні, і що наша ініціатива щодо боєприпасів отримує позитивний відгук не лише у світі, а й у Чехії", — додала міністерка оборони Чехії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова та активісти з ініціативи LetsPunchItCZ . Фото: twitter.com/jana_cernochova

Нагадаємо, глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.

Раніше ми писали, що в уряді Чехії вимагають військову допомогу Україні за прикладом Ізраїлю.