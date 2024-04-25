Премьер и министр обороны Чехии надели худи в поддержку Украины — фото

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр обороны Яна Чернохова. Фото: twitter.com/jana_cernochova

Впервые глава правительства Чешской Республики Петр Фиала появился на публике не в привычном костюме, а в худи, что демонстрирует поддержку Украины. Эту идею выдвинула министр обороны Яна Чернохова.

Об этом министр написала в Х в четверг, 25 апреля.

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Яна Чернохова отметила, что их ей принесли активисты инициативы LetsPunchItCZ, создающие худи с символикой Чехии и Украины, с боеприпасами и слоганом "Боеприпасы для Украины". Они также попросили передать их некоторым политикам, как благодарность за значительный вклад в чешскую программу поставки боеприпасов для Украины.

"Я очень горжусь тем, что наша страна помогает Украине, и что наша инициатива по боеприпасам получает положительный отклик не только в мире, но и в Чехии", — добавила министр обороны Чехии.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова и активисты с инициативы LetsPunchItCZ. Фото: twitter.com/jana_cernochova

Напомним, глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.

Ранее мы писали, что в правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля.