Российские танки не остановятся в Украине в случае победы России, — глава МИД Чехии
Если Россия победит, то ее танки не остановятся в Украине. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Ян Липовский.
Об этом сообщает Telex в субботу, 27 апреля.
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Липовский подчеркнул, что Россия сейчас — одна из главных угроз для Европы. Вместе с тем, по мнению министра, сейчас никто не делает для безопасности Европы больше украинцев.
"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась и противостоять российской агрессии и возвращать себе всю свою территорию", — сообщил министр.
Он также заверил, что Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.
Ранее мы сообщали, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.
Кроме того, недавно президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.
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