Российские танки не остановятся в Украине в случае победы России, — глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: посольство Украины в Чехии

Если Россия победит, то ее танки не остановятся в Украине. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Ян Липовский.

Об этом сообщает Telex в субботу, 27 апреля.

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Липовский подчеркнул, что Россия сейчас — одна из главных угроз для Европы. Вместе с тем, по мнению министра, сейчас никто не делает для безопасности Европы больше украинцев.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась и противостоять российской агрессии и возвращать себе всю свою территорию", — сообщил министр.

Он также заверил, что Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Ранее мы сообщали, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.

Кроме того, недавно президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.