У США стався вибух на оборонному підприємстві

Пожежа на оборонному підприємсті у США. Фото: скриншот відео

В американському місті Камден прогримів вибух на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, який виробляє оборонну продукцію. Щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

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ЗМІ пишуть, що на підприємстві працюють із вибуховими речовинами, також там зберігаються боєприпаси різних типів, у тому числі ракети Hellfire та Javelin.

У компанії підтвердили вибух на території заводу.

"Наразі ми працюємо з службами швидкого реагування і можемо підтвердити, що в результаті інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і одна людина зникла безвісти... Ми повністю співпрацюємо з органами влади, які проводять розслідування", — заявив представник General Dynamics Берклі Уейлі.

Про можливі причини вибуху наразі не повідомляється. Також немає подробиць про стан постраждалих.

Нагадаємо, 30 червня у російському Нижньому Новгороді прогриміли вибухи, а потім почалася пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів.

Раніше ми писали про велику пожежу на складі боєприпасів у Ростові в Росії. Очевидці стверджували, що вогонь охопив склад після вибуху.