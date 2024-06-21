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Вибухи поблизу аеродрому в Єйську в РФ — очевидці публікують кадри пожежі

21 червня 2024 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака на аеродром в Єйську 21 червня — кадри сильної пожежі
Пожежа в російському Єйську. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром в ніч проти п'ятниці, 21 червня. Очевидці повідомляють про пожежу після вибухів.

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

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За даними пабліків, про атаку безпілотників в Єйську повідомили очевидці. Опісля спалахнула пожежа.

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що в ніч проти 18 червня нафтопереробні комплекси Росії атакували дрони, внаслідок чого на них розгорілись пожежі. Про успішні результати операції розповіли в СБУ.

Також 18 червня в російському Азові Ростовської області росіяни ніяк не могли загасити пожежу на нафтосховищі. До місця події навіть направляли пожежний поїзд. Зі слів очевидців, перед пожежею чули щонайменше п'ять вибухів

Додамо, що в російському Бєлгороді в понеділок, 17 червня, сталася масштабна пожежа на складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму.

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