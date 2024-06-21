Атака на аэродром в Ейске 21 июня — кадры сильного пожара

Пожар в российском Ейске. Фото: скриншот

В городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром в ночь на пятницу, 21 июня. Очевидцы сообщают о пожаре после взрывов.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

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По данным пабликов, об атаке беспилотников в Ейске сообщили очевидцы. Потом вспыхнул пожар.

Пока официальной информации об инциденте нет.

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Напомним, что в ночь на 18 июня нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны, в результате чего на них разгорелись пожары. Об успешных результатах операции рассказали в СБУ.

Также 18 июня в российском Азове Ростовской области россияне никак не могли потушить пожар на нефтехранилище. К месту происшествия даже направлялся пожарный поезд. По словам очевидцев, перед пожаром слышали не менее пяти взрывов.

Добавим, что в российском Белгороде в понедельник, 17 июня, произошел масштабный пожар на складах с боеприпасами. Жители слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.