Атака на аэродром в Ейске 21 июня — кадры сильного пожара

Взрывы у аэродрома в Ейске в РФ — очевидцы публикуют кадры пожара
В городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром в ночь на пятницу, 21 июня. Очевидцы сообщают о пожаре после взрывов.
Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.
Атака на аэродром в Ейске в РФ 21 июня
По данным пабликов, об атаке беспилотников в Ейске сообщили очевидцы. Потом вспыхнул пожар.
Пока официальной информации об инциденте нет.
Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, что в ночь на 18 июня нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны, в результате чего на них разгорелись пожары. Об успешных результатах операции рассказали в СБУ.
Также 18 июня в российском Азове Ростовской области россияне никак не могли потушить пожар на нефтехранилище. К месту происшествия даже направлялся пожарный поезд. По словам очевидцев, перед пожаром слышали не менее пяти взрывов.
Добавим, что в российском Белгороде в понедельник, 17 июня, произошел масштабный пожар на складах с боеприпасами. Жители слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.
Читайте Новини.LIVE!