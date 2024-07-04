В США произошел взрыв на оборонном предприятии

Пожар на оборонном предприятии в США. Фото: скриншот видео

В американском городе Камден прогремел взрыв на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, который производит оборонную продукцию. Два человека получили ранения, еще один — пропал без вести.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

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СМИ пишут, что на предприятии работают со взрывчатыми веществами, также там хранятся боеприпасы разных типов, в том числе ракеты Hellfire и Javelin.

В компании подтвердили взрыв на территории завода.

"Сейчас мы работаем со службами быстрого реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения и один человек пропал без вести... Мы полностью сотрудничаем с органами власти", — заявил представитель General Dynamics Беркли Уэйли.

О возможных причинах взрыва пока не сообщается. Также нет подробностей о состоянии пострадавших.

Напомним, 30 июня в российском Нижнем Новгороде прогремели взрывы, а затем начался пожар на производственной площадке по утилизации отходов.

Ранее мы писали о большом пожаре на складе боеприпасов в Ростове. Очевидцы утверждали, что огонь охватил склад после взрыва.