Андрющенко заявив, що у Ростові горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання

У Ростові повідомляють про пожежу на складі боєприпасів — місто накрив дим
У мережі з'явилися відео, на яких видно потужне загорання у Ростові у РФ. Очевидці стверджують про приліт на склад боєприпасів. У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що горить "Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС".
Про пожежу це повідомили місцеві пабліки.
Пожежа у Ростові
Пожежа у Ростові привернула значну увагу громадськості, у мережі почали ширитися відео загорання. На відеозаписах видно густий чорний дим, який піднімається над містом. Офіційної інформації наразі немає.
Проте очевидці повідомляють, що прилетіло в склад боєприпасів.
Радник міського голови Маріуполя зазначив, що це горить "Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС"
Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України влучили у склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобази на території Російської Федерації. На цих об'єктах виробляли сировину й готову продукцію, яка йшла на потреби армії загарбників.
Раніше ми писали, що безпілотники атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.
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