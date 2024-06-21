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У Ростові повідомляють про пожежу на складі боєприпасів — місто накрив дим

21 червня 2024 18:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Андрющенко заявив, що у Ростові горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання
Пожежа у Ростові. Фото: скриншот із місцевих пабліків
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У мережі з'явилися відео, на яких видно потужне загорання у Ростові у РФ. Очевидці стверджують про приліт на склад боєприпасів. У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що горить "Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС".

Про пожежу це повідомили місцеві пабліки. 

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Пожежа у Ростові

Пожежа у Ростові привернула значну увагу громадськості, у мережі почали ширитися відео загорання. На відеозаписах видно густий чорний дим, який піднімається над містом. Офіційної інформації наразі немає.

Проте очевидці повідомляють, що прилетіло в склад боєприпасів.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що це горить "Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС"

Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України влучили у склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобази на території Російської Федерації. На цих об'єктах виробляли сировину й готову продукцію, яка йшла на потреби армії загарбників.

Раніше ми писали, що безпілотники атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.

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