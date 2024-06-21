Андрющенко заявил, что в Ростове горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения

Пожар в Ростове. Фото: скриншот из местных пабликов

В сети появились видео, на которых видно мощное возгорание в Ростове в РФ. Очевидцы утверждают о "прилете" на склад боеприпасов. В свою очередь, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что горит "Северно-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД".

О пожаре сообщили местные паблики.

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Пожар в Ростове

Пожар в Ростове привлек значительное внимание общественности, в сети начали распространяться видео возгорания. На видеозаписях виден густой черный дым, поднимающийся над городом. Официальной информации пока нет.

Однако очевидцы сообщают, что был "прилет" в склад боеприпасов.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что это горит "Северно-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД".

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины попали в склад горюче-смазочных материалов и нефтебазы на территории Российской Федерации. На этих объектах производили сырье и готовую продукцию, которая шла на нужды армии захватчиков.

Ранее мы писали, что беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар, степень поврежденности трудно оценить.