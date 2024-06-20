Удари по нафтобазах РФ 20 червня — стали відомі подробиці

Охоплена полум'ям нафтобаза у Тамбовській області. Фото: росЗМІ

Цієї ночі спецпризначенці Служби безпеки України влучили у склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобази на території Російської Федерації. На цих об'єктах виробляли сировину й готову продукцію, яка йшла на потреби армії загарбників.

Про це Новини.LIVE розповіло джерело з СБУ у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Дрони СБУ уразили об'єкти на території РФ

"Дрони СБУ продовжують скорочувати економічний та військовий потенціал Росії для ведення війни проти України", — говориться у повідомленні.

Дрони атакували об'єкти в Тамбовській області та у республіці Адигея. Джерело повідомило, що цієї ночі спецпризначенці СБУ завдали ударів по складу паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазі "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

Зазначається, що на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

"Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури", — зазначило поінформоване джерело.

Також зазначається, що це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Українські спецслужби й далі працюватимуть у цьому напрямку.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Раніше ми повідомляли, що губернатор Тамбовської області Російської Федерації Максим Єгоров повідомив про атаку безпілотників у двох округах. На одній з нафтобаз виникла пожежа.

Нагадаємо, що безпілотники в ніч проти вівторка, 18 червня, атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.