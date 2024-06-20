Атака дронів на Тамбовську область в РФ

Пожежа на нафтобазі в Росії. Фото ілюстративне: AFP

Губернатор Тамбовської області Російської Федерації Максим Єгоров повідомив про атаку безпілотників у двох округах. На одній з нафтобаз виникла пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наразі відомо, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Розповідівському муніципальному окрузі.

Повідомлення про атаку дронів. Фото: скриншот

Уламки ще одного безпілотника виявили у Первомайському муніципальному окрузі. За словами російського губернатора, дрон нібито вибухнув у повітрі. Єгоров також запевняє, що постраждалих нема.

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Пожежа на нафтобазі в Росії. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що безпілотники в ніч проти вівторка, 18 червня, атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.

Також ми писали, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області становила 5000 кубічних метрів.