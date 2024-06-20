Атака дронів на Тамбовську область в РФ

В Тамбовській області РФ повідомляють про атаку дронів — на нафтобазі пожежа
Губернатор Тамбовської області Російської Федерації Максим Єгоров повідомив про атаку безпілотників у двох округах. На одній з нафтобаз виникла пожежа.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака дронів на нафтобазу в РФ
Наразі відомо, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Розповідівському муніципальному окрузі.
Уламки ще одного безпілотника виявили у Первомайському муніципальному окрузі. За словами російського губернатора, дрон нібито вибухнув у повітрі. Єгоров також запевняє, що постраждалих нема.
За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.
Раніше ми повідомляли, що безпілотники в ніч проти вівторка, 18 червня, атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.
Також ми писали, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області становила 5000 кубічних метрів.
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