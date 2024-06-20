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В Тамбовській області РФ повідомляють про атаку дронів — на нафтобазі пожежа

20 червня 2024 09:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Атака дронів на Тамбовську область в РФ
Пожежа на нафтобазі в Росії. Фото ілюстративне: AFP
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Губернатор Тамбовської області Російської Федерації Максим Єгоров повідомив про атаку безпілотників у двох округах. На одній з нафтобаз виникла пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наразі відомо, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Розповідівському муніципальному окрузі.

пожежа на нафтобазі
Повідомлення про атаку дронів. Фото: скриншот

Уламки ще одного безпілотника виявили у Первомайському муніципальному окрузі. За словами російського губернатора, дрон нібито вибухнув у повітрі. Єгоров також запевняє, що постраждалих нема.

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

вогонь на нафтобазі
Пожежа на нафтобазі в Росії. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що безпілотники в ніч проти вівторка, 18 червня, атакували нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок влучань там розпочалася пожежа, ступінь пошкодженості важко оцінити.

Також ми писали, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області становила 5000 кубічних метрів. 

війна
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нафта
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війна в Україні
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