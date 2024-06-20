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В Тамбовской области РФ сообщают об атаке дронов — на нефтебазе пожар

20 июня 2024 09:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Атака дронов на Тамбовскую область в РФ
Пожар на нефтебазе в России. Фото иллюстративное: AFP
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Губернатор Тамбовской области Российской Федерации Максим Егоров сообщил об атаке беспилотников в двух округах. На одной из нефтебаз возник пожар.

Об этом сообщают росСМИ.

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Атака дронов на нефтебазу в РФ

Пока известно, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе.

атака дронов
Сообщение об атаке дронов. Фото: скриншот

Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам российского губернатора, дрон якобы взорвался в воздухе. Егоров также уверяет, что пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали по меньшей мере три украинских дрона-камикадзе.

огонь на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в России. Фото: росСМИ

Ранее мы сообщали, что беспилотники в ночь на вторник, 18 июня, атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар, степень поврежденности трудно оценить.

Также мы писали, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 5000 куб.м.

война
Украина
нефть
дроны
война в Украине
Россия

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