Атака дронов на Тамбовскую область в РФ

В Тамбовской области РФ сообщают об атаке дронов — на нефтебазе пожар
Губернатор Тамбовской области Российской Федерации Максим Егоров сообщил об атаке беспилотников в двух округах. На одной из нефтебаз возник пожар.
Об этом сообщают росСМИ.
Атака дронов на нефтебазу в РФ
Пока известно, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе.
Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам российского губернатора, дрон якобы взорвался в воздухе. Егоров также уверяет, что пострадавших нет.
По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали по меньшей мере три украинских дрона-камикадзе.
Ранее мы сообщали, что беспилотники в ночь на вторник, 18 июня, атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар, степень поврежденности трудно оценить.
Также мы писали, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 5000 куб.м.
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