Удары по нефтебазам РФ 20 июня стали известны подробности

Горящая нефтебаза в Тамбовской области. Фото: росСМИ

Этой ночью спецназовцы Службы безопасности Украины поразили склад горюче-смазочных материалов и нефтебазы на территории Российской Федерации. На этих объектах производили сырье и готовую продукцию, которая шла на нужды армии захватчиков.

Об этом Новини.LIVE рассказал источник из СБУ в четверг, 20 июня.

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"Дроны СБУ продолжают сокращать экономический и военный потенциал России для ведения войны против Украины", — говорится в сообщении.

Дроны атаковали объекты в Тамбовской области и в республике Адыгея. Источник сообщил, что этой ночью спецназовцы СБУ нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазе "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

"Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК РФ, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры", — отметил информированный источник.

Также отмечается, что это дополнительная нагрузка на российский бюджет, уже обремененный санкциями и другими экономическими вызовами. Украинские спецслужбы и дальше будут работать в этом направлении.

В общей сложности дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Ранее мы сообщали, что губернатор Тамбовской области Российской Федерации Максим Егоров сообщил об атаке беспилотников в двух округах. На одной из нефтебаз возник пожар.

Напомним, что беспилотники в ночь на вторник, 18 июня, атаковали нефтебазу в Ростовской области. В результате попадания там начался пожар, степень поврежденности трудно оценить.