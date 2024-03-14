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Верховна Рада на паузі — нардеп назвав причину скасування засідань

14 березня 2024 09:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Верховна Рада на паузі — нардеп назвав причину скасування засідань
Верховна Рада. Фото: Верховна Рада\FB
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що зупинка функціонування Верховної Ради пов'язане безпосередньо з розглядом мобілізаційного законопроекту. Особливо дискусійною, за його словами, стала норма про обмеження санкцій для ухилянтів.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.

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"Комітет провів лише одне засідання з розгляду правок. Воно перервалося на тому питанні, коли Комітет підтримав мінімальною кількістю голосів скасування санкційних обмежень для ухилянтів. Після цього була оголошена перерва і далі не розглядається", — сказав Бабій, говорячи про причину скасування засідань у Раді. 

Він додав, що сам законопроект про мобілізацію є недостатньо якісним. Тож, розгляд документа затягується.

"Чому виникла така кількість правок? Це не тому, що депутати заспамили. А тому, що законопроект такої якості. Він був в іншому вигляді в попередньому обговоренні за погодженням з позиціями парламентаріїв. Очевидно, що правок там було в десятки менше, але його внесли так, як внесли", — сказав Бабій.

За словами нардепа, рішенням Комітету виключили санкційні норми для ухилянтів. Втім, на розгляд можуть знову внести правки щодо обмеження керування транспортним засобом.

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроект про мобілізацію.

До того ж, нардепи скасували ще один пленарний тиждень. Засідання були заплановані на 20-23 березня.

Верховна Рада
війна
партії
голосування
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні

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