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Верховная Рада на паузе — нардеп назвал причину отмены заседаний

14 марта 2024 09:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Верховная Рада на паузе — нардеп назвал причину отмены заседаний
Верховная Рада. Фото: Верховная Рада\FB
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий заявил, что остановка функционирования Верховной Рады связана напрямую с рассмотрением мобилизационного законопроекта. Особенно дискуссионной, по его словам, стала норма о санкционных ограничениях для уклонистов.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"Комитет провел только одно заседание по рассмотрению правок. Оно прервалось на том вопросе, когда Комитет поддержал минимальным количеством голосов отмену санкционных ограничений для уклонистов. После этого был объявлен перерыв и дальше не рассматривается", — сказал Бабий, говоря о причине отмены заседаний в Раде.

Он добавил, что сам законопроект о мобилизации недостаточно качественный. Итак, рассмотрение документа затягивается.

"Почему возникло такое количество правок? Это не потому, что депутаты заспамили. А потому, что законопроект такого качества. Он был в другом виде в предварительном обсуждении по согласованию с позициями парламентариев. Очевидно, что правок там было в десятки меньше, но его внесли так, как внесли", — сказал Бабий.

По словам нардепа, решением Комитета исключили санкционные нормы для уклонистов. Впрочем, на рассмотрение могут снова внести правку по ограничению управления транспортным средством.

Напомним, в Верховной Раде упразднили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

К тому же нардепы отменили еще одну пленарную неделю. Заседания были запланированы на 20-23 марта.

Верховная Рада
война
партии
голосование
мобилизация
законопроект
народные депутаты
война в Украине

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