Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вербував засуджених для допомоги російським ДРГ — СБУ викрила в'язня-агента ФСБ arrow

Вербував засуджених для допомоги російським ДРГ — СБУ викрила в'язня-агента ФСБ

12 квітня 2024 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вербував засуджених для допомоги російським ДРГ — СБУ викрила в'язня-агента ФСБ
Затриманий фігурант. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Житомирщині Служба безпеки викрила в'язня-агента російської ФСБ, який будучи у в'язниці вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Після відбування покарання фігурант разом з іншими мали допомагати ворожим ДРГ. 

Про це повідомила СБУ. 

Читайте також:

Що відомо про фігуранта

Відомо, що в'язня завербували росіяни, коли той відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. За грати він потрапив за вчинення тяжкого злочину ще у 2012 році. 

Однак, перед початком широкомасштабної війни фігуранта переправили до іншої установи на підконтрольну Україні територію. Перед виїздом він отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності, а після відбування покарання мав повторно вийти на кураторів та уточнити умови. 

Які були завдання фігуранта

Ще будучи у виправній колонії зрадник вербував інших засуджених, в яких закінчувався термін покарання. Сам він також мав вийти на волю протягом найближчого часу.

Після виходу з в'язниці зловмисники мали відслідковувати геолокації Сил оборони на території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Крім того, у їх завдання входило збирати дані про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств. 

Доля фігуранта

На щастя, СБУ вдалося викрити плани зрадників. Основному фігуранту загрожує ще 15 років тюрми.

Нагадаємо, 15 років тюремного ув'язнення отримав зрадник, який стріляв у бійців ЗСУ. Він воював проти Сил оборони на півдні України.

Крім того, правоохоронці викрили жителя Харківської області, який під час окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та "зливав" адреси учасників АТО. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. 

СБУ
війна
суд
правосуддя
ФСБ
держзрада
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен