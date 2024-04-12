Вербував засуджених для допомоги російським ДРГ — СБУ викрила в'язня-агента ФСБ

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

На Житомирщині Служба безпеки викрила в'язня-агента російської ФСБ, який будучи у в'язниці вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Після відбування покарання фігурант разом з іншими мали допомагати ворожим ДРГ.

Про це повідомила СБУ.

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Що відомо про фігуранта

Відомо, що в'язня завербували росіяни, коли той відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. За грати він потрапив за вчинення тяжкого злочину ще у 2012 році.

Однак, перед початком широкомасштабної війни фігуранта переправили до іншої установи на підконтрольну Україні територію. Перед виїздом він отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності, а після відбування покарання мав повторно вийти на кураторів та уточнити умови.

Які були завдання фігуранта

Ще будучи у виправній колонії зрадник вербував інших засуджених, в яких закінчувався термін покарання. Сам він також мав вийти на волю протягом найближчого часу.

Після виходу з в'язниці зловмисники мали відслідковувати геолокації Сил оборони на території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Крім того, у їх завдання входило збирати дані про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств.

Доля фігуранта

На щастя, СБУ вдалося викрити плани зрадників. Основному фігуранту загрожує ще 15 років тюрми.

Нагадаємо, 15 років тюремного ув'язнення отримав зрадник, який стріляв у бійців ЗСУ. Він воював проти Сил оборони на півдні України.

Крім того, правоохоронці викрили жителя Харківської області, який під час окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та "зливав" адреси учасників АТО. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.