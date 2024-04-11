"Зливав" адреси учасників АТО окупантам — на Харківщини викрили зрадника

Працівник Служби безпеки. Фото: пресслужба ЗСУ

Правоохоронці викрили жителя Харківської області, який під час окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та "зливав" адреси учасників АТО. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у четвер, 11 квітня.

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За даними слідства, під час окупації селища Козача Лопань безробітний місцевий мешканець добровільно вирішив допомагати російським загарбникам та став "помічником" місцевого гауляйтера.

"Підозрюваний "зливав" російським військовослужбовцям адреси проживання учасників АТО та мешканців з активною проукраїнською позицією. Після цього окупанти влаштували "нальоти" до потерпілих та проводили у них вдома "обшуки"", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він "наводив" окупантів на помешкання заможних односельчан і разом з російськими військовослужбовцями "вдирався" до приватних домоволодінь та грабували людей. Усе награбоване вони ділили між собою. Частину майна окупанти вивозили до РФ.

Після того, як українські військові звільнили селище, підозрюваний намагався "залягти на дно та "бути "поза політикою", однак правоохоронці викрили чоловіка.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, СБУ затримала колишнього члена Партії регіонів, який допомагав ФСБ у наведенні авіабомб на Сумщині. Йому загрожує довічне ув'язнення.