Готувала нові удари по Харкову — СБУ викрила агентку РФ

Затримання ворожої агентки. Фото: СБУ

Служба безпеки викрили ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у вівторок, 9 квітня.

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Правоохоронці розповіли, що головною ціллю для росіян та їхньої агентки були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Перед тим, як СБУ затримала зрадницю, вона готувала нові удари РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині.

Ворожа інформаторка — місцева жителька. За вказівками ворога вона мала виявити і позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Крім того, фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.

Так, за наведенням зрадниці, окупаційна армія планувала здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. Таким чином загарбники сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.

Після російського авіаудару фігурантка мала "прозвітувати" агресору про точність "прильотів", а потім отримати подальші інструкції для "евакуації" до Росії.

Затримання колаборантки

Кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора. Водночас були проведені комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

"За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через "зв’язкового". Ним виявився її рідний брат з Донецька — бойовик окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Щоб зафіксувати і передати йому "потрібні" геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що комунікацію між собою підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері.

Листування зрадниці з російськими кураторами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з російськими кураторами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з російськими кураторами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з російськими кураторами. Фото: СБУ 1 / 4

Яке покарання чекає на зрадницю

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України.

Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колишнього члена Партії регіонів, який допомагав ФСБ у наведенні авіабомб на Сумщині. Йому загрожує довічне ув'язнення.

А в Харківській області правоохоронці викрили, брата і сестру, які збирали інформацію про постачання техніки для ЗСУ.