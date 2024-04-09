Готовила новые удары по Харькову — СБУ разоблачила агентку РФ

Задержание вражеской агентки. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила вражескую агентку, которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины во вторник, 9 апреля.

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Правоохранители рассказали, что главной целью для россиян и их агентки были новые укрепрайоны и логистические пути ВСУ. Перед тем, как СБУ задержала изменницу, она готовила новые удары РФ по линиям обороны и объектам Укрзализныци Харьковской области.

Вражеская информаторка — местная жительница. По указаниям врага она должна была выявить и обозначить на гугл-картах геолокации минных полей, долговременных оборонительных точек, а также системы окопов и блиндажей. Кроме того, фигурантка пыталась следить за железнодорожными путями, которые используют военные эшелоны ВСУ, особенно с тяжелой бронетехникой и артиллерией.

Так, по наведению предательницы, оккупационная армия планировала осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб. Таким образом, захватчики надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ.

После российского авиаудара фигурантка должна была "отчитаться" агрессору о точности "прилетов", а затем получить дальнейшие инструкции для "эвакуации" в Россию.

Задержание коллаборантки

Киберспециалисты Службы безопасности своевременно разоблачили агентку, сорвали планы врага и заблокировали побег злоумышленницы в Россию. В то же время, были проведены комплексные мероприятия по обеспечению мест базирования и перемещения украинских войск.

"По данным следствия, злоумышленница работала на оккупантов через "связного". Им оказался ее родной брат из Донецка — боевик оккупационной группировки РФ на восточном фронте. Чтобы зафиксировать и передать ему "нужные" геолокации, информаторка обходила местность, а по возвращении домой обозначала разведданные на электронных картах с описанием объектов", — говорится в сообщении.

Известно, что коммуникацию между собой поддерживали с помощью анонимного чата в мессенджере.

Переписка предательницы с русскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка предательницы с русскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка предательницы с русскими кураторами. Фото: СБУ

Переписка предательницы с русскими кураторами. Фото: СБУ 1/4 ​ 4

Какое наказание ждет предательницу

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины.

Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

А в Харьковской области правоохранители разоблачили брата и сестру, которые собирали информацию о поставках техники для ВСУ.