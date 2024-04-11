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"Сливал" адреса участников АТО оккупантам — в Харьковской области разоблачили предателя

11 апреля 2024 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Сливал" адреса участников АТО оккупантам — в Харьковской области разоблачили предателя
Сотрудник Службы безопасности. Фото: пресс-служба ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правоохранители разоблачили жителя Харьковской области, который во время оккупации стал "помощником" местного гауляйтера и "сливал" адреса участников АТО. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 11 апреля.

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По данным следствия, во время оккупации поселка Казачья Лопань безработный местный житель добровольно решил помогать российским захватчикам и стал помощником местного гауляйтера.

"Подозреваемый "сливал" российским военнослужащим адреса проживания участников АТО и жителей с активной проукраинской позицией. После этого оккупанты устроили "налеты" к пострадавшим и проводили у них дома обыски", — говорится в сообщении.

Кроме того, он "наводил" оккупантов на жилье состоятельных односельчан и вместе с российскими военнослужащими "врывался" в частные домовладения и грабили людей. Все награбленное они делили между собой. Часть имущества оккупанты вывозили в РФ.

После того как украинские военные освободили поселок, подозреваемый пытался "залечь на дно и "быть "вне политики", однако правоохранители разоблачили мужчину.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Скриншот сообщения ОГП

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила вражескую агентку, которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ
россияне
Харьковская область
Коллаборант
война в Украине

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