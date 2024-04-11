"Сливал" адреса участников АТО оккупантам — в Харьковской области разоблачили предателя
Правоохранители разоблачили жителя Харьковской области, который во время оккупации стал "помощником" местного гауляйтера и "сливал" адреса участников АТО. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 11 апреля.
Что известно о деятельности коллаборанта
По данным следствия, во время оккупации поселка Казачья Лопань безработный местный житель добровольно решил помогать российским захватчикам и стал помощником местного гауляйтера.
"Подозреваемый "сливал" российским военнослужащим адреса проживания участников АТО и жителей с активной проукраинской позицией. После этого оккупанты устроили "налеты" к пострадавшим и проводили у них дома обыски", — говорится в сообщении.
Кроме того, он "наводил" оккупантов на жилье состоятельных односельчан и вместе с российскими военнослужащими "врывался" в частные домовладения и грабили людей. Все награбленное они делили между собой. Часть имущества оккупанты вывозили в РФ.
После того как украинские военные освободили поселок, подозреваемый пытался "залечь на дно и "быть "вне политики", однако правоохранители разоблачили мужчину.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила вражескую агентку, которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.
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