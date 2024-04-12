Вербовал осужденных для помощи российским ДРГ — СБУ разоблачила заключенного-агента ФСБ

Задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Житомирской области Служба безопасности разоблачила заключенного-агента российской ФСБ, который, будучи в тюрьме, вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины. После отбывания наказания фигурант вместе с другими должны были помогать враждебным ДРГ.

Об этом сообщила СБУ.

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Что известно о фигуранте

Известно, что заключенного завербовали россияне, когда тот отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части территории Луганщины. За решетку он попал за совершение тяжкого преступления еще в 2012 году.

Однако перед началом широкомасштабной войны фигуранта переправили в другое учреждение на подконтрольную Украине территорию. Перед выездом он получил задание от ФСБ по подрывной деятельности, а после отбывания наказания должен был повторно выйти на кураторов и уточнить условия.

Какие были задачи фигуранта

Еще будучи в исправительной колонии предатель вербовал других осужденных, у которых истекал срок наказания. Сам он также должен был выйти на свободу в ближайшее время.

После выхода из тюрьмы злоумышленники отслеживали геолокации Сил обороны на территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Кроме того, в их задачи входило собирать данные об охране объектов критической инфраструктуры, в частности, водоканалов и энергопредприятий.

Судьба фигуранта

К счастью, СБУ удалось разоблачить планы предателей. Основному фигуранту грозит еще 15 лет тюрьмы.

Напомним, 15 лет тюремного заключения получил предатель, стрелявший в бойцов ВСУ. Он воевал против сил обороны на юге Украины.

Кроме того, правоохранители разоблачили жителя Харьковской области, который во время оккупации стал "помощником" местного гауляйтера и "сливал" адреса участников АТО. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.