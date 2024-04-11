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На 15 років засуджено зрадника, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним

11 квітня 2024 20:05
- Потюк Наталія Миколаївна
На 15 років засуджено зрадника, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним
Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми. Фото: pixabay.com
- Потюк Наталія Миколаївна

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюремного ув'язнення отримав зрадник, який стріляв у бійців ЗСУ. Він воював проти Сил оборони на півдні України.

Про це повідомляє СБУ у четвер, 11 квітня.

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Повідомляється, що зловмисник входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту країни-агресора. У лавах загарбників він будував укріпрайони рашистів та обстрілював позиції ЗСУ на передовій у Запорізькій області.

Українські військові захопили його у полон під Роботиним 

Засудженим є мешканець тимчасово захопленого Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно "мобілізувався" до окупаційних угруповань Росії.

Суд визнав зловмисника винним, він отримав покарання за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення СБУ у Telegram
 Скриншот повідомлення СБУ у Telegram  

Нагадаємо, що у Верховній раді України зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації засуджених. Він стосується тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі або вже відбував там покарання і перебуває на волі.

війна
ув'язнені
держзрада
мобілізація
засуджені

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