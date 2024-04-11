На 15 лет осужден предатель, стрелявший в бойцов ВСУ под Работино

Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

По материалам Службы безопасности Украины 15 лет тюремного заключения получил предатель, стрелявший в бойцов ВСУ. Он воевал против Сил обороны на юге Украины.

Об этом сообщает СБУ в четверг, 11 апреля.

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Сообщается, что злоумышленник входил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора. В рядах захватчиков он строил укрепрайоны рашистов и обстреливал позиции ВСУ на передовой в Запорожской области.

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Осужден житель временно захваченного Симферополя. В ноябре 2022 года он добровольно "мобилизовался" в оккупационные группировки России.

Суд признал злоумышленника виновным, он получил наказание за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ему дали 15 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ в Telegram

Напомним, что в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных. Он касается тех, кто находится в местах лишения свободы или уже отбывал там наказание и находится на свободе.