Справа про Велике будівництво — з НАБУ міг статися витік документів

Велике будівництво — з НАБУ міг трапитися витік секретних даних
З Національного антикорупційного бюро України міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво". Інформація могла надходити напряму колишньому раднику експрем'єр-міністра України Олексія Гончарука, Юрію Голику.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.
Які документи могли потрапити до фігуранта
Як заявили журналісти, Голик також виступає головним фігурантом справи про виграні тендери його компанії "Будінвест інжиніринг" на ремонт доріг у Дніпропетровській області, загальною вартістю у 1,5 млрд грн. На думку медійників, саме під час цього розслідування з НАБУ стався витік даних, який тривав роками.
Також у виданні додають, що в одному зі смартфонів ексурядовця поліція могла знайти скриншоти листування з 2021 року. Як йдеться у розслідуванні, з ним могли листуватися ексрадник Офісу президента України Георгій Біркадзе та провідні посадовці з НАБУ, чиїх імен журналісти не назвали.
Проте, як стало відомо, Голику могли передавати наступну інформацію з НАБУ:
- ухвали про обшуки у фігурантів справи "Великого будівництва" та інших;
- листи до НАБУ щодо схем у "Великому будівництві" від різних адресатів та інші скарги;
- попередження про поточні розслідування, зокрема, щодо клініки "Охматдит" та екснардепа Олександра Трухіна;
- попередження про необхідність не спілкуватися у власному будинку та про можливі слідчі дії з боку НАБУ;
- внутрішні аналітичні документи, підготовлені НАБУ.
Нагадаємо, раніше журналісти Слідство.Info оприлюднили розслідування, про те як ексгенерал СБУ Ілля Вітюк знімав на відео, як силовики "Беркут" розстрілюють активістів Євромайдану.
А медійники Bihus.info остаточно виграли суд в ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який вимагав спростувати розслідування журналістів про скандал в оборонних закупівлях за його участю.
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