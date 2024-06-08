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Велике будівництво — з НАБУ міг трапитися витік секретних даних

8 червня 2024 11:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Справа про Велике будівництво — з НАБУ міг статися витік документів
Колишній радник експрем'єр-міністра України Олексія Гончарука, Юрій Голик. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З Національного антикорупційного бюро України міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво". Інформація могла надходити напряму колишньому раднику експрем'єр-міністра України Олексія Гончарука, Юрію Голику. 

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

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Які документи могли потрапити до фігуранта

Як заявили журналісти, Голик також виступає головним фігурантом справи про виграні тендери його компанії "Будінвест інжиніринг" на ремонт доріг у Дніпропетровській області, загальною вартістю у 1,5 млрд грн. На думку медійників, саме під час цього розслідування з НАБУ стався витік даних, який тривав роками.

Також у виданні додають, що в одному зі смартфонів ексурядовця поліція могла знайти  скриншоти листування з 2021 року. Як йдеться у розслідуванні, з ним могли листуватися ексрадник Офісу президента України Георгій Біркадзе та провідні посадовці з НАБУ, чиїх імен журналісти не назвали.

Проте, як стало відомо, Голику могли передавати наступну інформацію з НАБУ:

  • ухвали про обшуки у фігурантів справи "Великого будівництва" та інших;
  • листи до НАБУ щодо схем у "Великому будівництві" від різних адресатів та інші скарги;
  • попередження про поточні розслідування, зокрема, щодо клініки "Охматдит" та екснардепа Олександра Трухіна;
  • попередження про необхідність не спілкуватися у власному будинку та про можливі слідчі дії з боку НАБУ;
  • внутрішні аналітичні документи, підготовлені НАБУ.

Нагадаємо, раніше журналісти Слідство.Info оприлюднили розслідування, про те як ексгенерал СБУ Ілля Вітюк знімав на відео, як силовики "Беркут" розстрілюють активістів Євромайдану.

А медійники Bihus.info остаточно виграли суд в ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який вимагав спростувати розслідування журналістів про скандал в оборонних закупівлях за його участю.

розслідування
Україна
Велике будівництво
корупція
НАБУ
нардепи
журналісти

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