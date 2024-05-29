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Мати одного з народних депутатів звела розкішний маєток — розслідування

29 травня 2024 16:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мати одного з народних депутатів звела розкішний маєток — розслідування
Маєток Марини Галушко. Фото: hromadske
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Мати депутата Миколи Галушка Марина за останні два роки  добудувала розкішний маєток вартістю понад 600 тисяч доларів. Будинок знаходиться у престижному дачному кооперативі поблизу Києва.

Про це повідомило видання hromadske в розслідуванні "Апетити нардепа Галушка" у середу, 29 травня.

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За наданою інформацією, у  2019 році Микола Галушко був обраний до Верховної Ради від міста Бровари, Київської області, як член президентської фракції. За п’ять років роботи в комітеті з питань правоохоронної діяльності він лише один раз виступав у парламенті та вніс один законопроєкт.

Як зазначає видання, з початку повномасштабного вторгнення, Галушко не зробив жодного депутатського запиту і потрапив до списку десяти найбільших прогульників сесій Верховної Ради.

За даними журналістів hromadske, влітку 2020 року Марина Галушко придбала земельну ділянку з недобудованим будинком у дачному кооперативі "Лісове озеро", розташованому за 15 км від Броварів. На ділянці розташований триповерховий маєток з басейном та декількома гаражами, будівництво якого активно велося під час повномасштабної війни. Це, як зазначає видання, підтверджується порівнянням карт 2019 та 2022 років.

Знімки маєтку за 2019 та 2022 рік. Фото: hromadske
Знімки маєтку за 2019 та 2022 рік. Фото: hromadske

"Я його роблю для продажу, я його не будувала. Я роблю зовнішній вигляд та ремонт, щоб продати. І навіть оголошення є", — стверджує Марина Галушко.

Згідно з оголошенням, вона продає нерухомість за 650 тисяч доларів.

Оголошення про продаж маєтку. Фото: hromadske
Оголошення про продаж маєтку. Фото: hromadske

Ми писали раніше, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Також ми повідомляли, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.

Верховна Рада
корупція
Україна
нардепи
розслідування
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