Мати одного з народних депутатів звела розкішний маєток — розслідування
Мати депутата Миколи Галушка Марина за останні два роки добудувала розкішний маєток вартістю понад 600 тисяч доларів. Будинок знаходиться у престижному дачному кооперативі поблизу Києва.
Про це повідомило видання hromadske в розслідуванні "Апетити нардепа Галушка" у середу, 29 травня.
Мати депутата Галушко звела маєток на Київщині
За наданою інформацією, у 2019 році Микола Галушко був обраний до Верховної Ради від міста Бровари, Київської області, як член президентської фракції. За п’ять років роботи в комітеті з питань правоохоронної діяльності він лише один раз виступав у парламенті та вніс один законопроєкт.
Як зазначає видання, з початку повномасштабного вторгнення, Галушко не зробив жодного депутатського запиту і потрапив до списку десяти найбільших прогульників сесій Верховної Ради.
За даними журналістів hromadske, влітку 2020 року Марина Галушко придбала земельну ділянку з недобудованим будинком у дачному кооперативі "Лісове озеро", розташованому за 15 км від Броварів. На ділянці розташований триповерховий маєток з басейном та декількома гаражами, будівництво якого активно велося під час повномасштабної війни. Це, як зазначає видання, підтверджується порівнянням карт 2019 та 2022 років.
"Я його роблю для продажу, я його не будувала. Я роблю зовнішній вигляд та ремонт, щоб продати. І навіть оголошення є", — стверджує Марина Галушко.
Згідно з оголошенням, вона продає нерухомість за 650 тисяч доларів.
Ми писали раніше, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.
Також ми повідомляли, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.
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