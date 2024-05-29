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Мать одного из народных депутатов построила роскошное имение — расследование

29 мая 2024 16:33
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Бригадир София
редактор
Мать одного из народных депутатов построила роскошное имение — расследование
Имение Марины Галушко. Фото: hromadske
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Мать депутата Николая Галушка Марина за последние два года достроила роскошное поместье стоимостью более 600 тысяч долларов. Дом находится в престижном дачном кооперативе вблизи Киева.

Об этом сообщило издание hromadske в расследовании "Аппетиты нардепа Галушка" в среду, 29 мая.

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По предоставленной информации, в 2019 году Николай Галушко был избран в Верховную Раду от Бровары, Киевской области, как член президентской фракции. За пять лет работы в комитете по правоохранительной деятельности он лишь один раз выступал в парламенте и внес один законопроект.

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения Галушко не сделал ни одного депутатского запроса и попал в список десяти крупнейших прогульщиков сессий Верховной Рады.

По данным журналистов hromadske, летом 2020 года Марина Галушко приобрела земельный участок с недостроенным домом в дачном кооперативе "Лесное озеро", расположенном в 15 км от Броваров. На участке расположено трехэтажное поместье с бассейном и несколькими гаражами, строительство которого активно велось во время полномасштабной войны. Это, как отмечает издание, подтверждается сравнением карт 2019 и 2022 годов.

Фото имения за 2019 и 2022 год. Фото: hromadske
Фото имения за 2019 и 2022 год. Фото: hromadske

"Я его делаю для продажи, я его не строила. Я делаю внешний вид и ремонт, чтобы продать. И даже объявления есть", — утверждает Марина Галушко.

Согласно объявлению, она продает недвижимость за 650 тысяч долларов.

Объявления о продаже поместья. Фото: hromadske
Объявления о продаже поместья. Фото: hromadske

Мы писали ранее, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Также мы сообщали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу международного аэропорта "Одесса". Пока всем фигурантам, задействованным в присвоении и хищении имущества предприятия, сообщили о подозрениях, дальше дело будет рассматривать суд.

Верховная Рада
коррупция
Украина
нардепы
расследование
народные депутаты

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