Дело о Великом будівництві — из НАБУ могла произойти утечка документов

Бывший советник экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука, Юрий Голик. Фото: УНИАН

Из Национального антикоррупционного бюро Украины могла произойти утечка засекреченных данных главному фигуранту дела о "Великом будівництві". Информация могла поступать напрямую бывшему советнику экс-премьер-министра Украины Алексею Гончаруку, Юрию Голику.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

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Как заявили журналисты, Голик также выступает главным фигурантом дела о выигранных тендерах его компании "Стройинвест инжиниринг" на ремонт дорог в Днепропетровской области, общей стоимостью 1,5 млрд грн. По мнению медийщиков, именно во время этого расследования из НАБУ произошла утечка данных, которая длилась годами.

Также в издании добавляют, что в одном из смартфонов экс-чиновника полиция могла найти скриншоты переписки с 2021 года. Как говорится в расследовании, с ним могли переписываться экс-советник Офиса президента Украины Георгий Биркадзе и ведущие чиновники НАБУ, чьих имен журналисты не назвали.

Однако, как стало известно, Голику могли передавать следующую информацию из НАБУ:

определения об обысках у фигурантов дела "Великого будівництва" и других;

письма НАБУ относительно схем в "Великом будівництві" от разных адресатов и другие жалобы;

предупреждение о текущих расследованиях, в частности, относительно клиники "Охматдет" и экс-нардепа Александра Трухина;

предупреждение о необходимости не общаться в собственном доме и возможных следственных действиях со стороны НАБУ;

внутренние аналитические документы, подготовленные НАБУ.

Напомним, ранее журналисты Слідство.Info обнародовали расследование о том, как экс-генерал СБУ Илья Витюк снимал на видео, как силовики "Беркут" расстреливают активистов Евромайдана.

А медийщики Bihus.info окончательно выиграли суд у экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, требовавшего опровергнуть расследование журанлистов о скандале в оборонных закупках с его участием.