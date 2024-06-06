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В ЗСУ показали вражаючу роботу журналістів на передовій

6 червня 2024 13:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ привітали журналістів зі святом
Привітання журналістів від ЗСУ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командуючий Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк незвичайним чином привітав українських журналістів із їх професійним святом, яке припадає на 6 червня. Він показав, в яких умовах працівникам медіа доводиться виконувати професійний обов'язок на передовій.

Відповідне відео Павлюк розмістив у Telegram.

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Збройні сили України показали, в яких умовах доводиться працювати журналістам на передовій. Таким чином командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Павлюк привітав медійників з професійним святом та відзначив ту важку роботу, яку їм доводиться виконувати. При цьому вони часто ризикують своїм життям разом із воїнами Сил оборони.

На відео можна побачити вражаючі кадри, як журналісти на передових позиціях готують для роботи своє обладнання. Вони пересуваються по окопах разом з українськими бійцями, фіксуючи кожну мить їхньої складної і небезпечної роботи.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росі загинув 91 український журналіст, ще 31 перебуває в російському полоні.

Тим часом в Росії вперше визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка вважалася зниклою на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. 

А також у центрі Слов'янська загинула військкор телеканалу FREEDOM Анастасія Волкова.

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