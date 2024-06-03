У Донецькій області під час бойових дій безвісти зник співробітник агентства "Українські новини" Олександр Петраковський

Олександр Петраковський. Фото: facebook.com/denys.ivanesko

На фронті безвісти зник співробітник агентства "Українські новини" Олександр Петраковський. Він брав участь у бойових діях під Часовим Яром.

Про це в неділю, 2 червня, повідомив генеральний директор агентства "Українські новини" Денис Іванеско.

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Скриншот повідомлення Дениса Іванеска

Що відомо про журналіста та його зникнення

Гендиректор "Українських новин" зазначив, що в Олександра була законна причина, щоб не йти воювати, однак він з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь. Після звільнення міста мер нагородив його відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", а потім Зеленський — орденом "За мужність" ІІІ ступеня. За два роки війни Петраковський пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта. Понад рік керував механізованою ротою.

"В останній бій пішов сам на чолі групи, а не відправив інших. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... У бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", — повідомив Іванеско.

В агенстві "Українські новини" Олександр Петраковський працював з 2014 року. У чоловіка залишилися дружина, двоє дітей і хворий батько.

Нагадаємо, наприкінці травня на Харківському напрямку під час ротації загинула парамедик Ірина Цибух із позивним "Чека". 1 червня їй могло б виповнитися 25 років.

Також ми повідомляли про те, що під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї, підполковник Денис Василюк. Він був пілотом винищувальної авіації й від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів.