Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух arrow

На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух

30 травня 2024 13:15
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух
Парамедикиня Ірина Цибух. Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.

Про її смерть повідомив медичний батальон "Госпітальєри", до якого входила "Чека".

Читайте також:

Якою була Ірина Цибух

"Одна з найяскравіших, найпотужніших осіб серед наших лав Ірина Цибух героїчно загинула під час виконання завдання на Донбасі вчора вранці", —пише командирка Медичного добровольчого батальйону "Госпіталєри" УДА Яна Зінкевич.

За її словами, ставлення Ірини до дійсності було прикладом для інших.

"Її світлість часто дратувала тих, хто був заглиблений у зневіру. Вона несла свій чин хоробро та беззастережно, обираючи для роботи найгарячіші напрямки, а до складу свого екіпажу - найзвитяжніших побратимів і посестер. Ніколи не відмовлялась від допомоги батальйону з пошуком необхідних ресурсів. Стійко переносила усі моменти служби і завжди рвалась туди, де її знання парамедикині були найпотрібнішими", — каже командирка.

Повертаючись після ротації, Ірина віддано працювала на медійному фронті і була відзначена минулого року високою державною нагородою "За заслуги".

Серед рідних в Ірини залишився батько, матір та брат Юрій.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. Ворог намагається просунутися вглиб території, але зазнає невдачі.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками". 

Також ми писали, що Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

російські війська
Україна
війна в Україні
військовий медик
жертва
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище