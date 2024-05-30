На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух

Парамедикиня Ірина Цибух. Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

На Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.

Про її смерть повідомив медичний батальон "Госпітальєри", до якого входила "Чека".

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Якою була Ірина Цибух

"Одна з найяскравіших, найпотужніших осіб серед наших лав Ірина Цибух героїчно загинула під час виконання завдання на Донбасі вчора вранці", —пише командирка Медичного добровольчого батальйону "Госпіталєри" УДА Яна Зінкевич.

За її словами, ставлення Ірини до дійсності було прикладом для інших.

"Її світлість часто дратувала тих, хто був заглиблений у зневіру. Вона несла свій чин хоробро та беззастережно, обираючи для роботи найгарячіші напрямки, а до складу свого екіпажу - найзвитяжніших побратимів і посестер. Ніколи не відмовлялась від допомоги батальйону з пошуком необхідних ресурсів. Стійко переносила усі моменти служби і завжди рвалась туди, де її знання парамедикині були найпотрібнішими", — каже командирка.

Повертаючись після ротації, Ірина віддано працювала на медійному фронті і була відзначена минулого року високою державною нагородою "За заслуги".

Серед рідних в Ірини залишився батько, матір та брат Юрій.

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Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назарій Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками".

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