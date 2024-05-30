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На фронте погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух

30 мая 2024 13:15
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На фронте погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух
Парамедикиня Ирина Цыбух. Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. "Госпитальерша" погибла за несколько дней до своего Дня рождения.

О ее смерти сообщил медицинский батальон "Госпитальеры", в который входила "Чека".

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Какой была Ирина Цыбух

"Одна из самых ярких, мощных лиц среди наших рядов Ирина Цыбух героически погибла во время выполнения задания на Донбассе вчера утром", — пишет командир Медицинского добровольческого батальона "Госпиталер" УГА Яна Зинкевич.

По ее словам, отношение Ирины к действительности было примером для других.

"Ее светлость часто раздражала тех, кто был погружен в уныние. Она несла свой чин храбро и безоговорочно, выбирая для работы самые горячие направления, а в состав своего экипажа - самых победоносных собратьев и посестер. Никогда не отказывалась от помощи батальона с поиском необходимых ресурсов". переносила все моменты службы и всегда рвалась туда, где ее знания парамедикини были самыми нужными", — говорит командир.

Возвращаясь после ротации, Ирина преданно работала на медийном фронте и была отмечена в прошлом году высокой государственной наградой "За заслуги".

Среди родных у Ирины остались отец, мать и брат Юрий.

Напомним, российские захватчики продолжают наступательные действия на Харьковскую область. Враг пытается продвинуться вглубь территории, но терпит неудачу.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назарий Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковскую область авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками".

Также мы писали, что Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

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