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На фронте под Часовым Яром без вести пропал журналист "Украинских новостей" Александр Петраковский

3 июня 2024 04:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Донецкой области во время боевых действий без вести пропал сотрудник агентства "Украинские новости" Александр Петраковский
Александр Петраковский. Фото: facebook.com/denys.ivanesko
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На фронте без вести пропал сотрудник агентства "Украинские новости" Александр Петраковский. Он участвовал в боевых действиях под Часовым Яром.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил генеральный директор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

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Скриншот сообщения Дениса Иванеско

Что известно о журналисте и его исчезновении

Гендиректор "Украинских новостей" отметил, что у Александра была законная причина, чтобы не идти воевать, однако он с первых дней вторжения пошел в ТРО защищать родной Ирпень. После освобождения города мэр наградил его отличием "За заслуги перед городом Ирпень", а затем Зеленский — орденом "За мужество" ІІІ степени. За два года войны Петраковский прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта. Больше года руководил механизированной ротой.

"В последний бой пошел сам во главе группы, а не отправил других. Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", — сообщил Иванеско.

В агенстве "Украинские новости" Александр Петраковский работал с 2014 года. У мужчины остались жена, двое детей и больной отец.

Напомним, в конце мая на Харьковском направлении во время ротации погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". 1 июня ей могло бы исполниться 25 лет.

Также мы сообщали о том, что во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Он был пилотом истребительной авиации и с начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов.

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