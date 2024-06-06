Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ВСУ показали впечатляющую работу журналистов на передовой arrow

В ВСУ показали впечатляющую работу журналистов на передовой

6 июня 2024 13:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ поздравили журналистов с праздником
Приветствие журналистов от ВСУ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк необычным образом поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником, который приходится на 6 июня. Он показал, в каких условиях работникам медиа приходится выполнять профессиональную обязанность на передовой.

Соответствующее видео Павлюк разместил в Telegram.

Читайте также:

Трудная работа журналистов на передовой

Вооруженные силы Украины показали, в каких условиях приходится работать журналистам на передовой. Таким образом, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Павлюк поздравил медийщиков с профессиональным праздником и отметил ту тяжелую работу, которую им приходится выполнять. При этом они часто рискуют своей жизнью вместе с воинами сил обороны.

На видео можно увидеть впечатляющие кадры, как журналисты на передовых позициях готовят свое оборудование. Они передвигаются по окопам вместе с украинскими бойцами, фиксируя каждый миг их сложной и опасной работы.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России погиб 91 украинский журналист, еще 31 находится в российском плену.

Между тем, в России впервые признали, что содержат в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, которая считалась пропавшей на временно оккупированных территориях в августе 2023 года.

А также в центре Славянска погибла воинкор телеканала FREEDOM Анастасия Волкова.

СМИ
война в Украине
война
журналисты
День журналиста
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня