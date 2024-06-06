ВСУ поздравили журналистов с праздником

Приветствие журналистов от ВСУ. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк необычным образом поздравил украинских журналистов с их профессиональным праздником, который приходится на 6 июня. Он показал, в каких условиях работникам медиа приходится выполнять профессиональную обязанность на передовой.

Соответствующее видео Павлюк разместил в Telegram.

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Трудная работа журналистов на передовой

Вооруженные силы Украины показали, в каких условиях приходится работать журналистам на передовой. Таким образом, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Павлюк поздравил медийщиков с профессиональным праздником и отметил ту тяжелую работу, которую им приходится выполнять. При этом они часто рискуют своей жизнью вместе с воинами сил обороны.

На видео можно увидеть впечатляющие кадры, как журналисты на передовых позициях готовят свое оборудование. Они передвигаются по окопам вместе с украинскими бойцами, фиксируя каждый миг их сложной и опасной работы.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России погиб 91 украинский журналист, еще 31 находится в российском плену.

Между тем, в России впервые признали, что содержат в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, которая считалась пропавшей на временно оккупированных территориях в августе 2023 года.

А также в центре Славянска погибла воинкор телеканала FREEDOM Анастасия Волкова.