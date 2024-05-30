На Донеччині загинула журналістка телеканалу FREEDOM Анастасія Волкова

Журналістка Анастасія Волкова. Фото: FREEДОМ

У центрі Слов'янська Донецької області у четвер, 30 травня, загинула військова кореспондентка телеканалу FREEDOM Анастасія Волкова. Це сталося під час ДТП на пішохідному переході міста.

Про трагедію повідомили на сайті FREEDOM.

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За попередньою інформацією, Анастасія перебувала на пішохідному переході в той момент, коли на проїжджій частині зіткнулися дві автівки — мікроавтобус та ВАЗ. Удар був настільки сильний, що один з транспортних засобів відкинуло на журналістку. Також на місці загинув водій ВАЗу.

За даними ЗМІ, останні кілька тижнів дівчина провела у лікарні, успішно борючись із хворобою, яка вразила легені.

Як зазначили FREEДОМ, Анастасія постійно працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі, і жодного разу не подумала переїхати у безпечніше місце.

Відомо, що дівчина З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.

Редакція Новини.LIVE висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблої журналістки та колективу FREEДОМ.

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