В Донецкой области погибла журналистка телеканала FREEDOM Анастасия Волкова

Журналистка Анастасия Волкова. Фото: FREEДОМ

В центре Славянска Донецкой области в четверг, 30 мая, погибла военный корреспондент телеканала FREEDOM Анастасия Волкова. Это произошло во время ДТП на пешеходном переходе города.

О трагедии сообщили на сайте FREEDOM.

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По предварительной информации, Анастасия находилась на пешеходном переходе в тот момент, когда на проезжей части столкнулись два автомобиля — микроавтобус и ВАЗ. Удар был настолько сильный, что одно из транспортных средств отбросило на журналистку. Также на месте погиб водитель ВАЗа.

По данным СМИ, последние несколько недель девушка провела в больнице, успешно борясь с болезнью, которая поразила легкие.

Как отметили FREEДОМ, Анастасия постоянно работала в самых горячих точках Луганской и Донецкой областей, была очень предана своей работе и ни разу не подумала переехать в более безопасное место.

Известно, что девушка с 2018 работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания. В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

Редакция Новини.LIVE выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего журналиста и коллективу FREEДОМ.

Напомним, на Харьковском направлении во время ротации погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают.

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