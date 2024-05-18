Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Укренерго назвали області, в яких завтра вимикатимуть світло arrow

В Укренерго назвали області, в яких завтра вимикатимуть світло

18 травня 2024 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відключення електроенергії — які області будуть без світла завтра, 19 травня
Ремонт пошкодженої енергосистеми. Фото: Укренерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні завтра, 19 травня, можуть застосовувати аварійні відключення електроенергії у двох областях. Йдеться про Полтавську та Харківську.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 18 травня.

Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні

"Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причиною є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових атак 18 травня.

В інших регіонах України відключення не прогнозуються.

null
Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, яка ситуація в енергосистемі 18 квітня. У відомстві заявили, що енергетики відновили газопостачання понад 100 споживачам у Донецькій та Харківській областях.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі. Він пояснив ключові моменти енергетики, зокрема технічне підґрунтя та формулу, на якій базується енергопостачання. 

українці
електроенергія
Україна
Харківська область
Полтавська область
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
енергетика
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників