Відключення електроенергії — які області будуть без світла завтра, 19 травня

Ремонт пошкодженої енергосистеми. Фото: Укренерго

В Україні завтра, 19 травня, можуть застосовувати аварійні відключення електроенергії у двох областях. Йдеться про Полтавську та Харківську.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 18 травня.

Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні

"Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причиною є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових атак 18 травня.

В інших регіонах України відключення не прогнозуються.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, яка ситуація в енергосистемі 18 квітня. У відомстві заявили, що енергетики відновили газопостачання понад 100 споживачам у Донецькій та Харківській областях.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі. Він пояснив ключові моменти енергетики, зокрема технічне підґрунтя та формулу, на якій базується енергопостачання.