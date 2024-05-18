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В декількох областях тривають відключення — у Міненерго розповіли про енергетичну ситуацію

18 травня 2024 13:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В декількох областях тривають відключення — у Міненерго розповіли про енергетичну ситуацію
Енергетики лагодять електромережі. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Міністерстві енергетики України розповіли, яка ситуація в енергосистемі станом на суботу, 18 квітня. У відомстві заявили, що енергетики відновили газопостачання понад 100 споживачам у Донецькій та Харківській областях.

Про це Міненерго повідомило у Telegram.

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Енергетична ситуація станом на 18 травня

У Вінницькій області одна з підстанцій обленерго знеструмлена через уламки ворожого дрона.

У Дніпропетровській області 37 абонентів було тимчасово знеструмлено через бойові дії. Наразі електропостачання вже відновлено.

В Донецькій області ворожі обстріли призвели до відключення електрики у 15,6 тисячі абонентів у 18 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 7,2 тисячі абонентів у 19 населених пунктах. Наразі 103 населені пункти (52 тисячі точок обліку) залишаються без електрики. Газопостачання відновлено для 73 споживачів, але 17 абонентів відключено через пошкодження газопроводів.

У Запорізькій області електропостачання відновлено для 25 абонентів на прифронтовій території, які були відключені через обстріли. 3731 споживач залишається без світла.

В Сумській області через нічні обстріли знеструмлено 230 абонентів у 4 населених пунктах. 4,4 тисячі точок обліку у 77 населених пунктах досі без електрики.

У Харківській області бойові дії спричинили відключення повітряної лінії та знеструмлення 1146 абонентів. Всього 35,4 тисячі точок обліку залишаються без світла. Газопостачання відновлено для 46 споживачів.

В Херсонській області у місті Херсон 2,9 тисячі абонентів, а в області 25,9 тисячі абонентів у 45 населених пунктах не мають електропостачання.

У Чернігівській області понад 1,5 тисячі абонентів залишаються без світла через бойові дії.

Скриншот допису Міненерго
Допис Міненерго. Фото: скриншот
Скриншот допису Міненерго
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі.

Також наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.

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