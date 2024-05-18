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В нескольких областях продолжаются отключения — в Минэнерго рассказали об энергетической ситуации

18 мая 2024 13:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В нескольких областях продолжаются отключения — в Минэнерго рассказали об энергетической ситуации
Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Министерстве энергетики Украины рассказали, какова ситуация в энергосистеме по состоянию на субботу, 18 апреля. В ведомстве заявили, что энергетики возобновили газоснабжение более чем 100 потребителям в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом Минэнерго сообщило в Telegram.

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Энергетическая ситуация по состоянию на 18 мая

В Винницкой области одна из подстанций облэнерго обесточена из-за обломков вражеского дрона.

В Днепропетровской области 37 абонентов были временно обесточены из-за боевых действий. В настоящее время электроснабжение уже возобновлено.

В Донецкой области вражеские обстрелы привели к отключению электричества в 15,6 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах. Энергетики возобновили электроснабжение для 7,2 тысяч абонентов в 19 населенных пунктах. В настоящее время 103 населенных пункта (52 тысячи точек учета) остаются без электричества. Газоснабжение восстановлено для 73 потребителей, но 17 абонентов отключены из-за повреждений газопроводов.

В Запорожской области электроснабжение восстановлено для 25 абонентов на прифронтовой территории, которые были отключены из-за обстрелов. 3731 потребитель остается без света.

В Сумской области из-за ночных обстрелов обесточены 230 абонентов в 4 населенных пунктах. 4,4 тысяч точек учета в 77 населенных пунктах до сих пор без электричества.

В Харьковской области боевые действия повлекли за собой отключение воздушной линии и обесточивание 1146 абонентов. Всего 35,4 тысяч точек учета остаются без света. Газоснабжение возобновлено для 46 потребителей.

В Херсонской области в городе Херсон 2,9 тысяч абонентов, а в области 25,9 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах не имеют электроснабжения.

В Черниговской области более 1,5 тысяч абонентов остаются без света из-за боевых действий.

Скриншот допису Міненерго
Пост Минэнерго. Фото: скриншот
Скриншот допису Міненерго
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани.

Также следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.

Минэнерго
Украина
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
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Сумская область
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