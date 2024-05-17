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Ситуація в енергосистемі України — в який день не вимикатимуть світло усім споживачам

17 травня 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ситуація в енергосистемі України — коли не вимикатимуть світло всім споживачам
Ремонт енергосистеми України. Фото: Укренерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

По всій території України у п'ятницю, 17 травня, з 19:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Однак вже завтра, 18 травня, планують обійтися без обмежень для всього населення.

Про це повідомили пресслужби ДТЕК та Укренерго в Telegram.

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У ДТЕК заявили, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою Укренерго з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. 

На суботу, 18 травня, обмеження електрики не заплановані, однак ситуація вкрай мінлива.

"НЕК "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень — тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Причина обмежень — наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених російськими окупантами по українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. 

В Укренерго зазначили, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот
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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі. Він пояснив ключові моменти енергетики, зокрема технічне підґрунтя та формулу, на якій базується енергопостачання. 

Також наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.

українці
Україна
сфера енергетики
Укренерго
ДТЕК
енергосистема
енергетика

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