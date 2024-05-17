Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ситуация в энергосистеме Украины — в какой день не будут выключать свет всем потребителям arrow

Ситуация в энергосистеме Украины — в какой день не будут выключать свет всем потребителям

17 мая 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ситуация в энергосистеме Украины — когда не будут выключать свет всем потребителям
Ремонт энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По всей территории Украины в пятницу, 17 мая, с 19:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Однако уже завтра, 18 мая, планируют обойтись без ограничений для всего населения.

Об этом сообщили пресс-службы ДТЭК и Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 будут применяться графики обесточений.

На субботу, 18 мая, ограничения электричества не запланированы, однако ситуация крайне изменчива.

"НЭК "Укрэнерго" сообщает только временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений — то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Причина ограничений — последствия пяти ракетно-дроновых атак, совершенных российскими оккупантами по украинской энергосистеме с 22 марта. Из-за повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

В Укрэнерго отметили, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот
null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.

Также следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.

украинцы
Украина
сфера энергетики
Укрэнерго
ДТЭК
энергосистема
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников