Ситуация в энергосистеме Украины — когда не будут выключать свет всем потребителям

Ремонт энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго

По всей территории Украины в пятницу, 17 мая, с 19:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Однако уже завтра, 18 мая, планируют обойтись без ограничений для всего населения.

Об этом сообщили пресс-службы ДТЭК и Укрэнерго в Telegram.

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В ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 будут применяться графики обесточений.

На субботу, 18 мая, ограничения электричества не запланированы, однако ситуация крайне изменчива.

"НЭК "Укрэнерго" сообщает только временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений — то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Причина ограничений — последствия пяти ракетно-дроновых атак, совершенных российскими оккупантами по украинской энергосистеме с 22 марта. Из-за повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

В Укрэнерго отметили, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.

Также следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить некоторые повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.