Отключение электроэнергии — какие области будут без света завтра, 19 мая

Ремонт поврежденной энергосистемы. Фото: Укрэнерго

В Украине завтра, 19 мая, могут применяться аварийные отключения электроэнергии в двух областях. Речь идет о Полтавской и Харьковской.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 18 мая.

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"Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Полтавской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причиной является проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых атак 18 мая.

В других регионах Украины отключения не прогнозируются.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, в Министерстве энергетики Украины рассказали о ситуации в энергосистеме 18 апреля. В ведомстве заявили, что энергетики возобновили газоснабжение более чем 100 потребителям в Донецкой и Харьковской областях.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.