У освітніх закладах планують ввести обов’язкові курси міжнародного гуманітарного права

Школярі. Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Міжнародне гуманітарне право може стати частиною української освіти. Це питання обговорювалося на черговому засіданні Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у середу, 8 травня.

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Учасники засідання розглянули введення обовʼязкових освітніх курсів із міжнародного гуманітарного права у загальноосвітніх школах, а також для держслужбовців.

Що саме за курси МГП

"Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія" — йшлося на засіданні.

Освітній матеріал планують поширювати у вигляді посібників, онлайн-курсів і за допомогою проведення спеціалізованих тренінгів.

Курси із вивчення МГП для держслужбовців

"Ми, як уряд, маємо зробити все, щоб поширити цю програму", – зазначила Ірина Верещук.

Віцепрем’єрка пропонує зробити профільне навчання з МГП обов’язковим для держслужбовців та обговорила з членами Комісії засоби для подальшого запуску відповідної навчальної програми.

Комісія планує продовжити впровадження МГП у систему освіти та залучити для цього Національне агентство державної служби, Червоний Хрест, інші гуманітарні та правозахисні організації, а також експертів із міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що в Україні продовжується велика реформа середньої шкільної освіти та поступове введення 12-річки. В її рамках нинішні учні 6 класу будуть переходити у 7 клас. З 2027 року вони вже перейдуть у старшу профільну трирічну школу 10-11-12 класів.

Також Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10177. Він здійснює реформу вищої освіти та дозволяє змінювати термін навчання для студентів.