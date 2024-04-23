Рада схвалила закон про реформу вищої освіти — які зміни чекають студентів

Студенти. Ілюстративне фото: Flickr

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10177. Він здійснює реформу вищої освіти та дозволяє змінювати термін навчання для студентів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Що зміниться в системі вищої освіти

Після набуття чинності законопроєкту студенти самі формуватимуть свою освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.

Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Наприклад, якщо студент ще не визначився з конкретною спеціальністю та вступає на міждисциплінарну програму "Соціальні науки" — в її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія.

Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Тому після року-півтора він може змінити спеціальність на іншу й продовжити цілеспрямовано її вивчати. А ті, хто від початку визначилися з напрямом, зможуть як і раніше вступати одразу на неї.

Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Що стосується студентів-контрактників — вони зможуть самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті.

Тепер з'явиться можливість пройти чотирирічну бакалаврську програму за три роки або навпаки — поєднувати навчання з роботою і завершити університет за шість–вісім років.

Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Як зауважив Федоров, у топових європейських закладах вищої освіти студенти навчаються саме за такою системою.

Скриншот допису Федорова

Раніше ми писали, що зміниться цього року при вступі у військові заклади вищої освіти.

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Ці привілеї стосуються лише молодих людей, які навчаються в державних і комунальних вишах.