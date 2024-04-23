Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Рада схвалила закон про реформу вищої освіти — які зміни чекають студентів arrow

Рада схвалила закон про реформу вищої освіти — які зміни чекають студентів

23 квітня 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада схвалила закон про реформу вищої освіти — які зміни чекають студентів
Студенти. Ілюстративне фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10177. Він здійснює реформу вищої освіти та дозволяє змінювати термін навчання для студентів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Що зміниться в системі вищої освіти

Після набуття чинності законопроєкту студенти самі формуватимуть свою освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання. 

реформа освіти в Україні
Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Наприклад, якщо студент ще не визначився з конкретною спеціальністю та вступає на міждисциплінарну програму "Соціальні науки" — в її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія.

реформа освіти в Україні
Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Тому після року-півтора він може змінити спеціальність на іншу й продовжити цілеспрямовано її вивчати. А ті, хто від початку визначилися з напрямом, зможуть як і раніше вступати одразу на неї. 

зміни у вищій освіті в Україні
Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Що стосується студентів-контрактників — вони зможуть самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті.

Тепер з'явиться можливість пройти чотирирічну бакалаврську програму за три роки або навпаки — поєднувати навчання з роботою і завершити університет за шість–вісім років. 

 

зміни у вищій освіті в Україні
Зміни в системі навчання. Фото: Мінцифри

Як зауважив Федоров, у топових європейських закладах вищої освіти студенти навчаються саме за такою системою.

законопроєкт про реформу вищої освіти в Україні
Скриншот допису Федорова

Раніше ми писали, що зміниться цього року при вступі у військові заклади вищої освіти.

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Ці привілеї стосуються лише молодих людей, які навчаються в державних і комунальних вишах.

Михайло Федоров
українці
студенти
навчання
Мінцифри
абітурієнт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри