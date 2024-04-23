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Рада одобрила закон о реформе высшего образования — какие изменения ждут студентов

23 апреля 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада одобрила закон о реформе высшего образования — какие изменения ждут студентов
Студенты. Иллюстративное фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10177. Он осуществляет реформу высшего образования и позволяет изменять срок обучения для студентов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Что изменится в системе высшего образования

После вступления в силу законопроекта студенты сами будут формировать свою образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости смогут сменить специальность после года или полутора обучения.

реформа образования в Украине
Изменения в системе обучения. Фото: Минцифры

К примеру, если студент еще не определился с конкретной специальностью и поступает на междисциплинарную программу "Социальные науки" — в ее пределах есть несколько специальностей: социология, социальная работа и политология.

реформа образования в Украине
Изменения в системе обучения. Фото: Минцифры

Потому после года-полтора он может сменить специальность на другую и продолжить целенаправленно ее изучать. А те, кто сначала определились с направлением — смогут по-прежнему вступать сразу на нее.

изменения в высшем образовании в Украине
Изменения в системе обучения. Фото: Минцифры

Что касается студентов-контрактников, они смогут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете.

Теперь появится возможность пройти четырехлетнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот — совмещать учебу с работой и завершить университет за шесть-восемь лет.

изменения в высшем образовании в Украине
Изменения в системе обучения. Фото: Минцифры

Как отметил Федоров, в топовых европейских заведениях высшего образования студенты учатся именно по такой системе.

законопроект о реформе высшего образования в Украине
Скриншот поста Федорова

Ранее мы писали, что изменится в этом году при поступлении в военные учреждения высшего образования.

Кроме того, Кабинет Министров разрешил пересекать границу мужчинам-студентам. Эти привилегии относятся только к молодым людям, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

Михаил Федоров
украинцы
студенты
учеба
Минцифры
абитуриент

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