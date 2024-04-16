Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Чому студенти приватних вишів не отримають право виїжджати за кордон — коментар МОН arrow

Чому студенти приватних вишів не отримають право виїжджати за кордон — коментар МОН

16 квітня 2024 02:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чому студенти приватних вишів не отримають право виїжджати за кордон — коментар МОН
Студенти. Фото ілюстративне: korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На початку квітня Кабінет міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Щоправда, ці привілеї стосуються лише молодиків, які навчаються в державних і комунальних вишах.

У коментарі на запит hromadske в понеділок, 15 квітня, Міністерство освіти та науки України пояснило, чому право виїзду за межі України не надається студентам, які навчаються у приватних закладах.

Читайте також:

Як у МОН пояснюють заборону студентам приватних вишів виїжджати за кордон

У МОН зазначили, що освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету. Зокрема йдеться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", — наголосили у відомстві.

Водночас є приватні заклади вищої освіти, які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права, попри те, що їм призупинили ліцензії.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", — підсумували в МОН.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет Міністрів України дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам віком від 18 до 22 років, які беруть участь у програмах академічної мобільності. Йдеться про магістрів денної форми навчання медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямків.

Також ми повідомляли, які документи повинні мати українські студенти, аби безпечно перетнути кордон.

освіта
війна
кордон
МОН
вузи
студенти
навчання
закордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем