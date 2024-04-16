Чому студенти приватних вишів не отримають право виїжджати за кордон — коментар МОН

Студенти. Фото ілюстративне: korrespondent.net

На початку квітня Кабінет міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Щоправда, ці привілеї стосуються лише молодиків, які навчаються в державних і комунальних вишах.

У коментарі на запит hromadske в понеділок, 15 квітня, Міністерство освіти та науки України пояснило, чому право виїзду за межі України не надається студентам, які навчаються у приватних закладах.

Читайте також:

Як у МОН пояснюють заборону студентам приватних вишів виїжджати за кордон

У МОН зазначили, що освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету. Зокрема йдеться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", — наголосили у відомстві.

Водночас є приватні заклади вищої освіти, які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права, попри те, що їм призупинили ліцензії.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", — підсумували в МОН.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет Міністрів України дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам віком від 18 до 22 років, які беруть участь у програмах академічної мобільності. Йдеться про магістрів денної форми навчання медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямків.

Також ми повідомляли, які документи повинні мати українські студенти, аби безпечно перетнути кордон.