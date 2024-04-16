Почему студенты частных вузов не получат право уезжать за границу — комментарий МОН

Студенты. Фото иллюстративное: korrespondent.net

В начале апреля Кабинет министров разрешил пересекать границу мужчинам- студентам. Правда, эти привилегии касаются только молодых людей, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

В комментарии по запросу hromadske в понедельник, 15 апреля, Министерство образования и науки Украины объяснило, почему право выезда за пределы Украины не предоставляется студентам, которые учатся в частных заведениях.

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В МОН отметили, что участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета. В частности, речь идет об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу.

"Изменения, вносимые в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", — отметили в ведомстве.

В то же время, есть частные учреждения высшего образования, которые не прекратили существование юридического лица частного или публичного права, несмотря на то, что им приостановили лицензии.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", — подытожили в МОН.

Напомним, 2 апреля Кабинет Министров Украины разрешил пересекать границу мужчинам-студентам в возрасте от 18 до 22 лет, участвующим в программах академической мобильности. Речь идет о магистрах дневной формы обучения медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

Также мы сообщали, какие документы должны иметь украинские студенты, чтобы безопасно пересечь границу.